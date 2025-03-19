الجيش الإسرائيلي: بدأنا بعملية برية محدودة وسط قطاع غزة

وقال الجيش في بيان اطلعت نيوز، عليه ان "قواتنا تسيطر على وسط محور نتساريم بقطاع غزة"، مبينا "اننا بدأنا عملية برية محدودة في وسط قطاع غزة".وأضاف ان "العملية البرية محدودة بهدف توسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه"، لافتا الى "اننا سنواصل العمل ضد التنظيمات الإرهابية في القطاع لحماية مواطني إسرائيل".وذكر ان "قوات لواء غولاني ستتمركز في وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة".فيما اكد الإسرائيلي انه "سيتم قريبا بدء عملية إخلاء السكان من مناطق بقطاع غزة".فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ان "القوات الأجنبية المخولة بالتفتيش على محور نتساريم غادرت المكان أمس".