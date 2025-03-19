حماس تعلن ترحيبها بأي اتفاق يؤدي لوقف الحرب

وقال الناطق باسم حركة حماس، القانوع، إن "إغلاق الاحتلال لطريق انقلاب تام على الاتفاق وإمعان في حصار وتشديد الخناق على أهلها".وشدد على أن "أي مقترح يستند للدخول لمفاوضات المرحلة الثانية ووقف دائم للحرب مرحب به ومحل نقاش".وأكد أن حركة حماس حريصة على "وقف نزيف الدم"، مؤكدا على انفتاح الحركة على أي جهود تضفي لوقف دائم للحرب والانسحاب من .وأضاف في البيان الأربعاء: "استدامة حالة الحرب لا تخدم إلا نتنياهو ومستقبله السياسي وتهدد حياة الأسرى في غزة".وقال القانوع: "غزة تتعرض لإبادة جماعية وحصار وتجويع دون حرمة لشهر رمضان الفضيل أو مراعاة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".وحذر: "الاحتلال الصهيوني وبغطاء أمريكي وصمت دولي يدمر الحياة في ويتنصل من الاتفاق الموقع".ويأتي بيان حماي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بدء عملية برية محدودة ومركزة في قطاع .