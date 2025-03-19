ترامب يدعو إيران لوقف إرسال الأسلحة للحوثيين فورا

دعا الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، الى وقف إرسال الأسلحة للحوثيين على الفور.



وقال في كلمة له، "هناك تقارير تشير إلى أن لا تزال ترسل كميات كبيرة من الأسلحة للحوثيين رغم تخفيض دعمها لهم".

وأضاف "على وقف إرسال الأسلحة للحوثيين على الفور وأن تتركهم يقاتلون بأنفسهم"، معتبرا أن "الحوثيين سيخسرون في جميع الأحوال لكن وقف إمداداتها سيجعلهم يخسرون بسرعة".

ولفت الى أنه "تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين وسيزداد الوضع سوءا بالنسبة لهم تدريجيا"، مضيفا "سيتم القضاء على الحوثيين تماما".