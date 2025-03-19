60 دقيقة.. تفاصيل مكالمة "جيدة" بين ترامب وزيلينسكي

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إجراء الاتصال الهاتفي من أجل "التوفيق بين طلبات واحتياجات وأوكرانيا" مع سعيه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.وأضاف ترامب: "نحن على الطريق الصحيح"، قائلا إنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار مايكل والتز تقديم مزيد من التفاصيل حول المحادثة في بيان.وكان قد تحدث هاتفيا الثلاثاء مع الرئيس الروسي عن وقف جزئي لإطلاق النار.ووافق على عدم استهداف البنية التحتية للطاقة ولكنه رفض دعم وقف إطلاق نار كامل لمدة 30 يوما.ويأتي الاتصال بعد 3 أسابيع من اللقاء "الكارثي" بينهما في .وقتها، شهد المكتب البيضاوي في ، مواجهة كلامية "قوية" بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.