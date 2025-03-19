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60 دقيقة.. تفاصيل مكالمة "جيدة" بين ترامب وزيلينسكي
دوليات
2025-03-19 | 13:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,681 شوهد
قال الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيا الأربعاء لنحو الساعة، وذلك بعد يوم من اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي
فلاديمير
بوتين
.
وقال
ترامب
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إجراء الاتصال الهاتفي من أجل "التوفيق بين طلبات واحتياجات
روسيا
وأوكرانيا" مع سعيه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.
وأضاف ترامب: "نحن على الطريق الصحيح"، قائلا إنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار
الأمن القومي
مايكل والتز تقديم مزيد من التفاصيل حول المحادثة في بيان.
وكان
ترامب
قد تحدث هاتفيا الثلاثاء مع الرئيس الروسي
فلاديمير
بوتين
عن وقف جزئي لإطلاق النار.
ووافق
بوتين
على عدم استهداف البنية التحتية للطاقة ولكنه رفض دعم وقف إطلاق نار كامل لمدة 30 يوما.
ويأتي الاتصال بعد 3 أسابيع من اللقاء "الكارثي" بينهما في
البيت الأبيض
.
وقتها، شهد المكتب البيضاوي في
البيت الأبيض
، مواجهة كلامية "قوية" بين الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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