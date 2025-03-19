زعيم المعارضة بتركيا: اعتقال إمام أوغلو انقلاب ولن نستسلم

بعدما اعتقلت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول إمام للتحقيق في قضايا فساد، تجمع العشرات أمام مقر الشرطة في إسطنبول للاحتجاج، على الرغم من منع السلطات التجمعات، حتى 23 مارس الحالي.





كما تابع في بيان مقتضب نشره على منصة "إكس"، أن هناك قوة تعمل حالياً على منع الأمة من تحديد رئيسها القادم، في إشارة منه إلى الاعتقال. فيما علق أوزغور أوزال، زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام ، على اعتقال أخير، معتبراً أن ما جرى انقلاب لمنع اختيار الرئيس المقبل، واستخدام للقوة من أجل اتخاذ قرار نيابة عن الأمة، أو الحلول محلها، وعرقلة حقها في الاختيار.كما تابع في بيان مقتضب نشره على منصة "إكس"، أن هناك قوة تعمل حالياً على منع الأمة من تحديد رئيسها القادم، في إشارة منه إلى الاعتقال.

وأكد أن الحزب يواجه محاولة انقلابية ضد الرئيس القادم، قائلاً: "شعبنا يحب دولته، ولكن إذا وُضعَت الدولة في مواجهة الشعب من قِبَل بعض الجهات، فلن يسمح الشعب بذلك".



كذلك أردف: "لن نستسلم.. وفي النهاية، ستتحقق إرادة الشعب، وستنتصر تركيا".



بدوره، أعلن مراد أونغون، المستشار الصحافي لإمام ، في منشور على موقع "إكس" أن إسطنبول الذي يعتبر المنافس الأقوى للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محتجز من دون إبداء أسباب.



وكانت التركية أصدرت بوقت سابق من الأربعاء، قرارا باعتقال إمام ، ومستشاره الإعلامي، إلى جانب نحو 100 شخص آخرين، بينهم صحافيون ورجال أعمال، جراء ما وصفته بـ"مخالفات".