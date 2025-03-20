حكومة غزة": دخلنا أولى مراحل المجاعة رسمياً

وقال المكتب الحكومي ان "الحصار الإسرائيلي المتواصل، وإغلاق المعابر ‏أمام دخول المساعدات والبضائع منذ الـ 2 من آذار الجاري".وقال للمكتب الثوابتة، في بيان: "دخل قطاع ‏رسميًّا أولى مراحل المجاعة، بعد أن فقد قرابة مليوني إنسان أمنهم ‏الغذائي بالكامل".‏وأضاف أن "ذلك يأتي في ظل إنسانية غير مسبوقة يعيشها ‏فلسطينيو القطاع وسط إغلاق المعابر وتوقف التكيات الخيرية، وانقطاع المساعدات‏ الإنسانية".‏وأوضح أن "الأسواق في القطاع باتت تخلو من المواد الغذائية الأساسية ‏نتيجة إغلاق المعابر؛ ما أدى إلى حرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من أبسط ‏مقومات الحياة".‏وذكر الثوابتة أن عشرات المخابز توقفت عن العمل جراء منع إدخال ‏الوقود وتشديد الحصار؛ ما أدى بدوره إلى انخفاض كميات الخبز ‏المتوافرة لفلسطيني القطاع، وتفاقم معاناة المدنيين الذين يواجهون شبح ‏الجوع.‏ولفت الى أن العشرات من المياه توقفت عن العمل؛ ما أدى إلى تفاقم ‏أزمة العطش، محذرًا من خطر حقيقي يواجه الفلسطينيين بسبب عدم ‏توافر مياه صالحة للاستهلاك البشري".كما تسبّب إغلاق المعابر بمضاعفة المعاناة اليومية للعائلات الفلسطينية ‏التي باتت تعتمد على الحطب كبديل أساس عن غاز الطهي الذي نفدت ‏كمياته من القطاع، بحسب البيان.‏