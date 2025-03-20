المرشد الإيراني يعلق على عودة الحرب على غزة

وقال ، في رسالته السنوية بمناسبة العام الإيراني الجديد، أن "هذه القضية هي قضية الأمة الإسلامية، وعلى الأمة بأكملها أن تنحّي خلافاتها، وتقف متحدة ضد هذه الجرائم".ووصف المرشد الأعلى في ، العام الإيراني الماضي الذي انتهى اليوم الخميس، بأنه كان "حافلًا بالأحداث"، مشبهًا إياه بما شهدته خلال عقد الثمانينيات.واعتبر أن "مقتل عدد من المستشارين الإيرانيين في دمشق، والرئيس الراحل ، ثم بعد ذلك الحوادث المؤلمة في ولبنان، أدى إلى فقدان الشعب الإيراني والأمة الإسلامية لعناصر ثمينة في هذا العام"، حسب قوله.