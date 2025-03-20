واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران

ووفقا لقائمة محدثة من وزارة الخزانة الأمريكية، "فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على 14 كيانا، بما في ذلك من بنما والصين وسيشل وثماني ناقلات نفط".وتضمنت القائمة التي صدرت الخميس "الكيانات المسجلة في بنما والصين وسيشل وجزر فيرجن".وتفيد بيانات الأمريكية أن "ناقلات النفط المدرجة على قائمة العقوبات مسجلة تحت أعلام بنما وبربادوس وسان مارينو وجزر القمر".وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس، "فرض عقوبات على مصفاة نفط تيبوت ومديرها التنفيذي، وذلك بسبب شرائها وتكرير النفط الإيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات".وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "تعد عمليات شراء النفط الإيراني من قبل مصفاة التيبوت المصدر الرئيسي لدعم إيران" مضيفا أن "الولايات المتحدة ملتزمة بقطع الإيرادات التي تمول برنامج النووي".كما أشارت وزارة الخزانة إلى أن "العقوبات فرضت على 19 كيانا وسفينة متورطة في شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني".وفي سياق متصل، منح الرئيس الأمريكي ، مهلة شهرين اثنين للتوصل إلى اتفاق نووي، فيما أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، أن تدرس رسالة الرئيس الأمريكي، مؤكدة أن باب التفاوض سيبقى مفتوحا بين البلدين.