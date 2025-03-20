اغتالته إسرائيل.. من هو قائد جهاز الأمن العام في غزة؟

وفي بيان صادر عنه، قال: "هاجم الجيش والشاباك خلال الأيام الأخيرة، وقضيا على جحجوح قائد العام الحمساوي والذي تولى منصبه بعد القضاء على سلفه سامي عودة في يوليو/تموز 2024 مع روحي مشتهى رئيس حكم حماس في قطاع غزة".من هو قائد الأمن العام في ؟لعب دوراً في ضبط الفلسطينيين المتعاونين معكان عضواً رئيسياً في هيكل قيادة الاستخبارات والتخطيط في حركة حماس.كان مسؤولاً أيضاً عن الدعاية الداخلية لحركة حماسوأكد الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول كبير آخر في حركة حماس في غارة جوية على مؤخرا، وهو أمين إصليع، رئيس في خان جنوب قطاع .