صفارات الإنذار تدوي في محيط تل أبيب بعد صاروخ من اليمن

د‌وت ‏صفارات الإنذار، مساء اليوم الخميس، في محيط تل أبيب بعد صاروخ أطلق من .

وقالت القناة 12 "الإسرائيلية"، "إطلاق صاروخ من باتجاه وصفارات الإنذار قد تطلق خلال دقائق". وأضافت "وقف الرحلات في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن".



بدورها، قالت ‏الجبهة الداخلية في "إسرائيل"، "إطلاق صفارات الإنذار في مدينة ومحيطها وفي منطقة ومحيط تل أبيب ومناطق شمالي الضفة الغربية".