الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات على سوريا

وقال قادة الاتحاد الأوروبي: "إن التكتل سيواصل دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على مع مراقبة الوضع في البلاد عن كثب"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.وندد قادة بأعمال العنف الأحدث في ، وحثوا القادة السوريين على "ضمان حماية جميع المدنيين".وكانت دول قد وافقت في فبراير الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.