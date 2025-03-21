حريق يتسبب في إغلاق مطار هيثرو البريطاني.. ماذا حصل؟

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء، بات غولبورن، أن الفرق المختصة تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، مشيرًا إلى أن طواقم الإطفاء ستظل متواجدة في الموقع طوال اليوم لدعم شركة تشغيل شبكة الكهرباء "ناشونال غريد".وكان قد أعلن تعليق جميع عملياته ليوم الجمعة بالكامل، بعدما تسبب الحريق في انقطاع الكهرباء عن مرافقه، مما أثر على بشكل كبير.ووفقًا لتقارير الإطفاء، شارك نحو 70 عنصرًا في جهود إخماد النيران التي اندلعت غرب ، وأسفرت عن انقطاع واسع للتيار الكهربائي في المطار، المصنَّف ضمن أكثر المطارات ازدحامًا في العالم.وشهدت المنطقة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف، ما استدعى إجلاء نحو 150 شخصًا من المباني القريبة، فيما تأثرت آلاف العقارات المحيطة بانقطاع الكهرباء.حتى الآن، لم يُعلن عن السبب الدقيق لاندلاع الحريق، وفقًا لما أفادت به .ووفقًا لمنصة "فلايت رادار 24" المختصة بتتبع الرحلات الجوية، فقد تم تحويل مسار ما لا يقل عن 120 رحلة كانت متجهة إلى ، بينما كان من المقرر أن يشهد المطار 1351 رحلة وصول ومغادرة خلال يوم الجمعة.