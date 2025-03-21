خلال لقاء تلفزيوني.. ترامب يضغط زر "نهاية العالم النووي" لطلب "الكوكاكولا"

وأضاف مازحاً أن كل الناس يعتقدون أنه إذا ضغط على هذا الزر الموجود في خشبي "فستكون نهاية العالم"، في إشارة إلى ما يُعرَف بـ "الزر النووي" المخصص لاستعمال الأسلحة النووية الذي سيلجأ إليه الرئيس الأميركي في حالة تعرض بلاده لخطر داهم يتطلب رداً نووياً.وكان زر الكولا من أوائل الأشياء التي أعاد تركيبها عند عودته إلى في ولايته الثانية، بعدما أزاله الرئيس السابق عند توليه منصبه عام 2021.وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها على هذا الزر، ففي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" في عام 2017، سُئل عما إذا كان هو الزر النووي حقاً، ولكنه قال إنه مخصص لطلب مشروب الكوكاكولا.وكذلك ذكر المساعد السابق في سيمز، في كتاب "فريق الأفاعي" الصادر عام 2019، أن استخدم الزر الأحمر خلال فترة ولايته الأولى لمزاح الزوار، ملمحاً إلى إمكانية تفعيله القدرات النووية.وكتب سيمز: "كان يضغط الزر فجأة، وكان الضيوف ينظرون إلى بعضهم البعض بحواجب مرتفعة لأنهم كانوا غير متأكدين مما يجب فعله. وبعد لحظات، يدخل أحد المضيفين حاملاً كوباً مليئاً بالمشروب على طبق من فضة، وينفجر ضاحكاً".