اليوم العالمي للأنهار الجليدية.. 5 مخاطر تواجه صمام الأمان البيئي

وفي الوقت الذي تواجه فيه العديد من التحديات؛ خاصة مع تفاقم التغيرات المناخية والبيئية. فإن اليوم العالمي للأنهار الجليدية يعد فرصة ممتازة لإثارة النقاشات حول المخاطر المحدقة بتلك .هناك العديد من المخاطر التي تواجه الجليدية، لكن نذكر أبرز 5 مخاطر:1- الذوبانتتسبب أنشطة الإنسان في التغيرات المناخية التي يواجهها كوكبنا خلال هذه الحقبة، ويتجلى هذا في ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بصورة ملحوظة؛ إذ سجلت 2024 نحو 1.55 درجة مئوية أعلى من مستويات عصر ما قبل الصناعة.مشكلة أخرى هي أنّ المناطق القطبية والجليدية من النقاط الساخنة، ما يعني أنّ ارتفاع درجات الحرارة فيها يكون أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى على سطح الأرض، ويتسبب هذا في ذوبان الجليدية. وبالفعل، يتم فقد الجليدية بصورة تفوق قدرة الجليد على تعويض تلك الكتلة المفقودة.وهذا يعود سلبًا على النظم البيئية البحرية هناك التي تتميز بتنوع بيولوجي فريد. وتُشير التقديرات إلى أنّ الكوكب قد فقد نحو 5% من الغطاء الجليدي على مدار آخر 20 عامًا.وبين عامي 2000 إلى 2019، فقدت الجليدية ما يعادل 267 غيغاطن من الجليد سنويًا، وهو ما يعادل كتلته نحو 46500 هرم من أهرامات الجيزة في . ويترتب على ذلك مشكلات عديدة تتمثل في المساهمة بارتفاع منسوب سطح البحر، ما يهدد المناطق الساحلية.2- فيضانات المصبتحدث فيضانات المصب عندما تُطلق الجليدية كميات كبيرة من المياه الذائبة بصورة مفاجئة. ومع انحسار النهر الجليدي، يذوب جليده تدريجيًا؛ فتزداد كمية المياه المتدفقة إلى حوض النهر. وينتج عن هذا العديد من العواقب الوخيمة التي تتمثل في فقدان الأنظمة البيئية وارتفاع منسوب المياه.3- مخزون المياه العذبة!ومع زيادة معدلات ذوبان الجليدية، يشهد النهر الجليدي ما يُعرف بـ"ذورة المياه"، وهو معدل الذوبان الذي ينتج عنه أقصى كمية من جريان المياه. وبعد تلك النقطة، يقل توافر المياه العذبة؛ علمًا بأنّ الجليدية تُعد بمثابة حافظة أو مخزون للمياه العذبة. ومع قلة توافرها، تزداد أزمات المياه؛ خاصة وأنّ المياه العذبة هي نبض الحياة على اليابسة تحديدًا، وللعديد من الأنظمة البيئية المائية أيضًا.4- تغيير الحدود الطبيعيةتُشكل المسطحات الجليدية عمومًا جزءًا أساسيًا من التضاريس الأرضية والحدود الطبيعية، ومع ذوبانها يُعاد تشكيل الحدود الطبيعية بين الدول، ما يفتح المجال للصراعات والتحديات السياسية.5- حياة البشرفي بعض المناطق من العالم، تُستخدم مياه ذوبان الجليد لتعويض نقص الأمطار خلال مواسم الجفاف. وبمرور الوقت، تقل المياه العذبة المتوفرة من ذوبان الجليدية، ما يعني ظهور تحديات للمجتمعات الجبلية ونظيرتها في المصب، ما يؤدي إلى تغيير جذري في إدارة الموارد المائية بين الدول.على الرغم من أنّ الجليدية غير موجودة في العديد من الدول حول العالم، إلا أنها محورية في بقاء الاستقرار حول العالم. لذلك، يجب الحفاظ عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية المسبب الرئيسي للمشاكل المتعلقة بالأنهار الجليدية.