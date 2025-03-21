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اليوم العالمي للأنهار الجليدية.. 5 مخاطر تواجه صمام الأمان البيئي

دوليات

2025-03-21 | 09:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اليوم العالمي للأنهار الجليدية.. 5 مخاطر تواجه صمام الأمان البيئي
120 شوهد

يوافق اليوم 21 مارس/آذار، اليوم الدولي للأنهار الجليدية، والغرض من هذا الاحتفال هو تذكير ونشر الوعي حول الدور المحوري الذي تلعبه الأنهار الجليدية في حفظ النظام البيئي على سطح كوكب الأرض.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الأنهار العديد من التحديات؛ خاصة مع تفاقم التغيرات المناخية والبيئية. فإن اليوم العالمي للأنهار الجليدية يعد فرصة ممتازة لإثارة النقاشات حول المخاطر المحدقة بتلك الأنهار.

هناك العديد من المخاطر التي تواجه الأنهار الجليدية، لكن نذكر أبرز 5 مخاطر:
1- الذوبان
تتسبب أنشطة الإنسان في التغيرات المناخية التي يواجهها كوكبنا خلال هذه الحقبة، ويتجلى هذا في ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بصورة ملحوظة؛ إذ سجلت 2024 نحو 1.55 درجة مئوية أعلى من مستويات عصر ما قبل الصناعة.
مشكلة أخرى هي أنّ المناطق القطبية والجليدية من النقاط الساخنة، ما يعني أنّ ارتفاع درجات الحرارة فيها يكون أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى على سطح الأرض، ويتسبب هذا في ذوبان الأنهار الجليدية. وبالفعل، يتم فقد الأنهار الجليدية بصورة تفوق قدرة الجليد على تعويض تلك الكتلة المفقودة.
وهذا يعود سلبًا على النظم البيئية البحرية هناك التي تتميز بتنوع بيولوجي فريد. وتُشير التقديرات إلى أنّ الكوكب قد فقد نحو 5% من الغطاء الجليدي على مدار آخر 20 عامًا.
وبين عامي 2000 إلى 2019، فقدت الأنهار الجليدية ما يعادل 267 غيغاطن من الجليد سنويًا، وهو ما يعادل كتلته نحو 46500 هرم من أهرامات الجيزة في مصر. ويترتب على ذلك مشكلات عديدة تتمثل في المساهمة بارتفاع منسوب سطح البحر، ما يهدد المناطق الساحلية.

2- فيضانات المصب
تحدث فيضانات المصب عندما تُطلق الأنهار الجليدية كميات كبيرة من المياه الذائبة بصورة مفاجئة. ومع انحسار النهر الجليدي، يذوب جليده تدريجيًا؛ فتزداد كمية المياه المتدفقة إلى حوض النهر. وينتج عن هذا العديد من العواقب الوخيمة التي تتمثل في فقدان الأنظمة البيئية وارتفاع منسوب المياه.

3- مخزون المياه العذبة!
ومع زيادة معدلات ذوبان الأنهار الجليدية، يشهد النهر الجليدي ما يُعرف بـ"ذورة المياه"، وهو معدل الذوبان الذي ينتج عنه أقصى كمية من جريان المياه. وبعد تلك النقطة، يقل توافر المياه العذبة؛ علمًا بأنّ الأنهار الجليدية تُعد بمثابة حافظة أو مخزون للمياه العذبة. ومع قلة توافرها، تزداد أزمات المياه؛ خاصة وأنّ المياه العذبة هي نبض الحياة على اليابسة تحديدًا، وللعديد من الأنظمة البيئية المائية أيضًا.

4- تغيير الحدود الطبيعية
تُشكل المسطحات الجليدية عمومًا جزءًا أساسيًا من التضاريس الأرضية والحدود الطبيعية، ومع ذوبانها يُعاد تشكيل الحدود الطبيعية بين الدول، ما يفتح المجال للصراعات والتحديات السياسية.

5- حياة البشر
في بعض المناطق من العالم، تُستخدم مياه ذوبان الجليد لتعويض نقص الأمطار خلال مواسم الجفاف. وبمرور الوقت، تقل المياه العذبة المتوفرة من ذوبان الأنهار الجليدية، ما يعني ظهور تحديات للمجتمعات الجبلية ونظيرتها في المصب، ما يؤدي إلى تغيير جذري في إدارة الموارد المائية بين الدول.
على الرغم من أنّ الأنهار الجليدية غير موجودة في العديد من الدول حول العالم، إلا أنها محورية في بقاء الاستقرار حول العالم. لذلك، يجب الحفاظ عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية المسبب الرئيسي للمشاكل المتعلقة بالأنهار الجليدية.
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الأنهار الجليدية

5 مخاطر

الأمان البيئي

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