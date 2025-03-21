واشنطن.. رفع عقوبات عن منصة عملات مشفرة مؤسسها روسي

وجاء في بيان الوزارة: "بعد تحليل القضايا القانونية والسياسية المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية في ظل الظروف التكنولوجية والقانونية الجديدة، قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن Tornado Cash (تورنادو كاش)".وأكدت الوزارة في الوقت نفسه أن لا تزال قلقة بشأن حالات غسيل الأموال عبر الأصول الرقمية لصالح الشمالية وحكومة كيم جونغ أون، مشيرة إلى عزمها مراقبة مثل هذه المعاملات عن كثب.وأضاف البيان: "تبقى وزارة ملتزمة باستخدام سلطتها لكشف وقطع الفرص المتاحة للمجرمين الإلكترونيين وغيرهم من الجهات غير القانونية لتحقيق أرباح من أنشطتهم الإجرامية عبر نظام الأصول الرقمية".وصرح وزير الأمريكي بيسنت بأن "حماية صناعة الأصول الرقمية من إساءة الاستخدام من قبل الشمالية وغيرها من الجهات غير القانونية يعد أمرا ضروريا لقيادة في هذا المجال".وكانت منصة Tornado Cash قد أدرجت سابقا في قائمة العقوبات الأمريكية بسبب اتهامات بغسيل أموال يُزعم أنها سرقت على يد قراصنة من الشمالية. ويُعتقد أن المطور الروسي رومان سيمينوف، الذي سبق أن تمت الإشارة إليه في أنشطة هذه الخدمة، هو أحد مؤسسي المنصة.