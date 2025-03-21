ترامب: كندا يجب أن تكون ولاية أمريكية

وقال في مؤتمر صحفي إن "بلدنا بحاجة إلى صحفيين أمناء يتمتعون بالمصداقية، وعشرات المليارات ستعود إلينا عبر فرض الرسوم الجمركية".وأضاف، أن "الثاني من أبريل سيكون يوم تحرير وستعود إلينا عشرات المليارات على شكل رسوم جمركية"، مشيرا الى ان "بلدان عديدة طلبت الحصول على إعفاءات من الرسوم وسنتحلى ببعض المرونة في هذا الصدد".وتابع، أن "كندا استغلت بلدنا لفترة طويلة وفرضت علينا رسوما جمركية باهظة، ولسنا بحاجة إلى منتجات كندا ودعمها يكلفنا 200 مليار دولار سنويا"، مؤكدا أن "كندا يجب أن تكون ولاية أمريكية والحدود مع كندا خط مصطنع".