إقالة نقيب المحامين في اسطنبول تشعل جدلا واسعا

ويواجه المعنيون اتهامات على خلفية مطالبتهم بفتح تحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين أواخر كانون الأول في ، حيث استهدفتهما طائرة مسيرة تركية، وفق ما أفادت به منظمات حقوقية.وجاء الحادث في سياق التوترات المستمرة بين الفصائل الموالية لأنقرة والمقاتلين الأكراد.بالتزامن مع ذلك، شهدت إسطنبول مساء الجمعة واحدة من أكبر التظاهرات السياسية في البلاد، وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل خروج 300 ألف متظاهر لدعم رئيس بلدية المدينة إمام ، الذي أوقف منذ الأربعاء بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"الإرهاب"، وفقا لما نسرته وكالة "فرانس برس".وأمام مقر بلدية إسطنبول، قال أوزيل، إن "الحشود امتلأت في مختلف أرجاء المدينة بسبب إغلاق الطرق والجسور لمنع تجمعهم في مكان واحد"، مشيرًا إلى أن هذه الاحتجاجات تعكس رفضا شعبيا واسعا لما وصفه بـ"التضييق السياسي المتزايد" في البلاد.كما وقعت صدامات مساء الجمعة في إسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة خلال تظاهرات دعت إليها المعارضة دعما لرئيس بلدية إسطنبول الموقوف منذ الأربعاء.واستخدمت الشرطة الرصاص المطاط في إسطنبول، بحسب ما أفاد مراسلو ، أما في إزمير ثالث أكبر مدينة في البلاد فقد استخدمت الشرطة مدافع المياه، بحسب لقطات بثتها تلفزيونية محلية.