الشرع يطالب بوتين بتسليم بشار الأسد لمحاكمته في سوريا

ويذكر أن ملف تسليم الأسد يمثل شرطا أساسيا للحكومة السورية المؤقتة بشأن بحث إعادة العلاقات مع ، رغم الرسائل الإيجابية التي تصدر عن مسؤولين في الإدارة الجديدة حول هذا الملف.ولا تستبعد بعض التقارير أن يكون ملف "الأسد" ضمن صفقة، قد تبرمها دمشق تعيد رسم العلاقات فيها مع ، مقابل إعادة الرئيس السوري السابق الهارب إلى ، الأسد، وقد تتضمن دفعا لتعويضات للشعب السوري، وهو ما قد يحدد المستقبل الروسي في الداخل السوري.وأكد الرئيس الانتقالي في أحمد الشرع لنظيره الروسي على العلاقة "الاستراتيجية الوطيدة" بين البلدين، في أول تواصل بين الرجلين منذ إطاحة الرئيس الأسد الذي حظي بدعم منقطع النظير من .