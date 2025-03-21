المعارضة التركية تعلن عدد متظاهري إسطنبول: بلغ 300 ألف

وقال أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى بلدية إسطنبول حيث تجمع محتجون: "نحن 300 ألف شخص"، مضيفا أن المتظاهرين تجمعوا في أماكن عدة في أكبر مدينة في بسبب إغلاق طرق وجسور ما منع الناس من التواجد في مكان واحد.وكان رئيس بلدية المحتجز، إمام ، نفى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه بالفساد والإرهاب، مؤكداً براءته الكاملة من تلك الادعاءات.وقال إمام في دفاعه، "أرفض بشدة جميع الادعاءات".وكانت السلطات التركية احتجزت إمام يوم الأربعاء بتهم الفساد والإرهاب.ووجهت إلى إمام ، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس ، ما لا يقل عن 40 سؤالا بشأن مناقصات لبلدية إسطنبول.وجاء احتجاز إمام ، الأربعاء، وسط تصعيد قضائي أثار واسعا في الأوساط السياسية التركية، خاصة أن الرجل يُعد من أبرز وجوه المعارضة وأحد المنافسين المحتملين للرئيس في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.