الصين ترفض التدخلات الامريكية مجددا.. ما علاقة إيران؟

وقالت ماو نينغ، إن بكين ترفض دائماً استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية خارج الحدود الوطنية.وأضافت أن طلبت من التوقف عن التدخل وتقويض التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين وإيران، وفقاً لما نقلته صحيفة "غلوبال تايمز".وأكدت ماو أن بكين ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشكل .وتأتي هذه التصريحات بعد أن فرضت ، الخميس الماضي، عقوبات على مصفاة نفط في مقاطعة شاندونغ شرقي ومحطة نفطية في مقاطعة غوانغدونغ جنوب البلاد، بزعم استيراد النفط من .