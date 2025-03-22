ونقلت وسائل إعلام لبنانية محلية، إن "قصفا مدفعيا للاحتلال الصهيوني استهدف أطراف بلدة الخيام ، بالإضافة الى غارة للاحتلال تستهدف محيط بلدة تولين بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية".وأضافت أن "القصف أدى الى إصابتين في بلدة كفركلا نتيجة الأعمال العدوانية التي قام بها العدو الإسرائيليلي"، كما استهدفت غارة ثانية للاحتلال إقليم التفاح.وتابعت أن "سلسلة غارات للاحتلال استهدف أطراف راشيا الفخار والخيام والمنطقة الواقعة بين ياطر وبيت ليف".من جهته، قال الناطق باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد الممكن للعنف بعد رصد إطلاق 4 صواريخ من باتجاه إسرائيل".وأضاف الناطق باسم "اليونيفيل": "نحثّ جميع الأطراف بشدة على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر"، لافتا الى ان "أي تصعيد إضافي في هذا السياق المتقلب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة".وأشار الى ان "الوضع مايزال هشّاً للغاية ونشجع الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما".