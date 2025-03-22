الرئيس اللبناني يحذر من استدراج بلاده إلى "دوامة العنف"

واعتبر عون "أن ما حصل في الجنوب السبت، وما يستمر هناك منذ 18 شباط (فبراير) الماضي، من عدم التزام بحرفية اتفاق وقف النار، يشكل اعتداء متماديا على وضربا لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون".وبحسب "سكاي نيوز عربية"، ناشد الرئيس اللبناني جميع أصدقاء "التنبه لما يحاك ضده من أكثر من طرف معادٍ"، كما دعا القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق نوفمبر 2024، والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات وضبط أي خرق أو تسيّب يمكن أن يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة.كما طلب عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل.وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن اعترضت 3 صواريخ قادمة من ، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدى إلى انخفاض نسبي في العنف بين الجانبين.وحمل الإسرائيلي، يسرائيل كاتس "الحكومة مسؤولية الهجمات الصاروخية من أراضيها".وقال كاتس إنه أمر الجيش بالرد المناسب على إطلاق الصواريخ من .ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال أيضا تشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرقه.