حزب الله: ننفي مسؤوليتنا عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان

وقال الحزب في بيان ورد لـ نيوز، ان "ننفي أي علاقة للحزب بإطلاق الصواريخ من ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة"، مؤكداً أنّ "ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏ والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار".‏وجدد "التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".‏