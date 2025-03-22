خلاف على لعبة "PUBG" ينتهي بمقتل شقيقين

وذكر موقع "المشهد اليمني" أن ماجد (17) وعلي محمد باصليب (20 عاما)، رفضا السماح لنجل الجاني باللعب معهما، مما أدى إلى تصاعد الخلاف.وأضاف أنه وفي لحظة غضب تدخل الأب وأطلق النار عليهما، ليرديهما قتيلين على الفور، ثم سلم نفسه للشرطة.وأكدت اليمنية أن ألقت القبض على المدعو "أ. م. ع. ب" (55 عاما) بتهمة قتل شخصين، وفتحت تحقيقا في الحادثة.ووفق روايات شهود العيان والمواطنين في القرية، فإن الحادثة وقعت قبيل موعد الإفطار.وأشار المصدر ذاته إلى أن الجريمة أثارت غضبا واستياء واسعين بين سكان القرية والمديريات المجاورة، خاصة أن الضحيتين كانا معروفين بحسن السمعة والسلوك بين أبناء المنطقة.