حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان



وقالت ، "7 شهداء و40 مصابا في غارات إسرائيلية اليوم على مناطق متفرقة".

واستهدفت غارات إسرائيلية، مساء اليوم السبت، مناطق عدة جنوبي ، وأعلنت الإسرائيلية شن موجة ثانية من الضربات .