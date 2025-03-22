غارات جوية على مطار وميناء في اليمن

استهدفت غارات جوية، مساء اليوم السبت، مطار وميناء الصليف في .

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة ، "عدوان أمريكي بـ3 غارات على مطار الدولي". وأضافت وسائل الإعلام، أن "الغارات الأمريكية استهدفت مطار ومنطقة جنوبي مدينة الحديدة". وأشارت الى "عدوان أمريكي يستهدف بـ5 غارات مديرية مجزر بمحافظة مأرب"، لافتة الى "عدوان أمريكي يستهدف ميناء الصليف شمال غربي الحديدة".