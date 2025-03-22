واشنطن تلغي مكافأة القبض على وزير داخلية طالبان

وبحسب موقع "مكافآت من أجل العدالة" الأميركي، حذفت اسم كل من سراج الدين حقاني، الذي كانت قد وضعت مكافأة 10 ملايين دولار مقابل القبض عليه، إضافة إلى وعبد العزيز حقاني، اللذين وضعت مكافآت بـ5 ملايين دولار مقابل القبض عليهما.ويعتقد بأن إزالة المكافآت عنهم جاءت مقابل إطلاق سراح المعتقل الأمريكي جورج جليزمان.وكانت طالبان قد أفرجت يوم الخميس عن المواطن الأمريكي الذي كان محتجزاً في لأكثر من عامين، وذلك عقب محادثات بين المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر ومسؤولين من طالبان في ، واحتجز جليزمان عام 2022 في أثناء زيارته لكابل كسائح.