محكمة تركية تأمر بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم أوغلو

وجاء الحكم على ، وهو أبرز منافسي الرئيس لانتخابات الرئاسة، بعد أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات احتجاجاً على اعتقاله والاتهامات الموجهة إليه، التي تصفها المعارضة بأنها مسيّسة.ومثل إمام ، مساء السبت مع 90 متهما أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول، بعدما وُجهت إليه عدة تهم بينها "الإرهاب".وشهدت عدة مدن تركية بينها وأنقرة مظاهرات حاشدة نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه ، منذ اعتقاله، وسط دعوات لتصعيد وتيرة الاحتجاجات.