ووفق وسائل اعلام إسرائيلية، فان الوزراء تلقوا إحاطة حول الأبعاد الدولية لخطة الهجرة وكيفية تنفيذها وفقا للقانون الدولي، وذلك بعدما أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش خلال مناقشات في الكنيست الأسبوع الماضي إنشاء "إدارة للهجرة" تهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأميركي بشأن .ورأى مستشار الأمن الأميركي، مايك والتز، أن فكرة نقل الفلسطينيين إلى خارج ، التي اقترحها سابقاً الرئيس الأميركي، عملية للغاية، في الوقت الذي كان قد المح قبل اكثر من أسبوع الى تراجعه عن خطة تهجير سكان ، إذ أكد حينها ألا أحد سيجبر أهل القطاع الفلسطيني على المغادرة.في حين تمسكت بتلك الخطة، إذ أعلن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، منذ فبراير الماضي العمل على إنشاء وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" للغزيّين، وفي ذات السياق وافق المجلس الإسرائيلي أيضا على قرار توسيع الاستيطان، والاعتراف بــ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.