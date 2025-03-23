مصر تحتضن اجتماعا وزاريا موسعا يخص إعادة إعمار غزة

وبحسب مصادر الحرة، يتمحور الاجتماع حول آليات تنفيذ خطة إعادة إعمار . ومن المتوقع أن يؤكد المشاركون على ضرورة تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في في أقرب وقت ممكن، والعمل على إرساء هذا الاتفاق بشكل كامل.كما سيتناول الاجتماع سبل استئناف المساعدات الإنسانية إلى ، ووضع حد للمأساة الإنسانية هناك.وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من والسعودية والأردن والأراضي الفلسطينية وقطر وتركيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ووزير خارجية البحرين ووزير الدولة الإماراتي.وفي سياق متصل، يعقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عصر الأحد، جلسة مباحثات ثنائية مع المسؤولة الأوروبية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.وأفادت المصرية، بأن من المقرر أن يعقب جلسة المباحثات مؤتمر صحفي، حيث سيتم تسليط الضوء على نتائج المناقشات والتأكيد على الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها.يذكر أن مجموعة الاتصال الإسلامية العربية بشأن قد أسست في ختام القمة الاستثنائية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023.وتضم المجموعة وإندونيسيا وقطر ومصر ونيجيريا والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. وتتمحور مهمتها في اتخاذ مبادرات دولية لتحقيق السلام الدائم والشامل في .