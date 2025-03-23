أبو الغيط يؤكد دعمه للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

وكتب الأمين العام لجامعة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "في اتصال هاتفي مع ‎وزير خارجية مساء اليوم، أعربت له عن دعم ‎الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده".وأضاف أبو الغيط "سنكثف اتصالاتنا الدولية من أجل وقف تلك الاعتداءات والتطبيق الكامل لالتزامات الجانبين وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق التوصل إليه".وفي بيان صادر عن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال إنه يتواصل مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين من دول عربية وأجنبية في إطار جهود مكثفة لاحتواء العدوان الإسرائيلي في جنوب .وذكرت في بيان لها أن الوزير رجي طلب من نظرائه الضغط على لوقف العدوان المستمر على المناطق الحدودية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع الخطير والمتدهور على الحدود الجنوبية للبنان.وأكدت الخارجية أن هذه الجهود تهدف إلى تجنب التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة.ويشهد تهديدا مستمرا لاستئناف الحرب الإسرائيلية بعدما هزت صواريخ مجهولة انطلقت من الأراضي باتجاه المطلة في شمال الاستقرار في وهددت باستئناف حربها على إذ نفذت طائراتها عشرات الغارات تركز معظمها في شمال الليطاني.وبعد موجة قصف صباح السبت شنت موجة ثانية من القصف مساء ناهزت 50 هدفا حسبما أعلن الإعلام الإسرائيلي واستهدفت وسط مدينة صور وغارات أخرى في البقاع والحدود مع وإقليم التفاح.