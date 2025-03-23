حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 50 ألفاً

وذكرت الوزارة في بيان أن عدد الشهداء في قطاع وصل إلى 50021 شهيداً، بينما بلغ عدد المصابين 113274 مصابا.وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى استشهاد 41 فلسطينيا وإصابة 61 آخرين جراء استهدافات القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت أن من بين الشهداء اثنان تم انتشال جثمانيهما من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.