رغم اعتقاله.. تركيا تشهد "تصويت تمهيدي" لدعم إمام أوغلو

وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 اقتراع في جميع أقاليم البالغ عددها 81 إقليما.يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في في 2028.وقالت وسائل إعلام تركية، إن القضاء، أمر بحبس رئيس بلدية إسطنبول إمام ، على ذمة التهم الموجهة إليه، من قبل الادعاء العام بانتظار محاكمته.وقالت صحف تركية، إن قرار الحبس الصادر عن قاضي محكمة الصلح الجزائية، تعلق بتحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى، بعد عملية الاستجواب الأولى التي خضع لها بناء على بيانات الادعاء.وأمر القاضي بإخلاء سبيل إمام بشرط الخضوع للرقابة القضائية، مع وقف التنفيذ، في إطار التحقيقات باتهامه بالإرهاب، فيما أشارت النيابة إلى أنها ستتقدم باعتراض على هذا القرار.من جهتها، افادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاحد، بأن محامو رئيس بلدية إسطنبول سيستأنفون القرار الذي صدر بسجنه بتهمة "الفساد".ودعا رئيس بلدية إسطنبول إمام اليوم الأحد المواطنين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد.ووصف إمام في منشور على منصة إكس العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء تماما"، وقال إن هذا يعني "خيانة لتركيا".وتعهد عدم الرضوخ بعد الحكم بسجنه بتهمة "الفساد"، فيما تشهد أوسع احتجاجات منذ أكثر من عقد على خلفية توقيفه.وسيستأنف محامو رئيس بلدية إسطنبول الذي صدر الأحد أمرا بسجنه بتهمة "الفساد"، هذا القرار، وفق ما أفاد أحدهم وكالة فرانس برس.وقال محامي إمام ، المعارض الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "سنستأنف بالطبع أمر السجن".