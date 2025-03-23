تحذير من صدمة اقتصادية عالمية "زلزالية"

وسيكشف تشالمرز عن مساعدات جديدة لتكاليف المعيشة للأستراليين في الميزانية مساء الثلاثاء، مع تمديد دعم فواتير الكهرباء لستة أشهر بكلفة 1.8 مليار دولار أسترالي (1.1 مليار دولار أمريكي) على صافي الميزانية.وبشكل عام، توقع وزير الخزانة زيادة طفيفة في الإيرادات في الخطة المالية القادمة، لكن الاقتصادية العالمية الناجمة عن عودة الرئيس الأمريكي إلى "ألقت بظلالها على هذه الميزانية".وقال في مقابلة مع بلومبرغ في كانبيرا، الأحد: "نواجه عالماً جديداً كلياً من عدم اليقين. التغييرات القادمة من ليست مفاجئة، لكنها زلزالية. لدينا صراعات في الشرق الأوسط وأوروبا. ولدينا حالة من عدم اليقين السياسي والانقسام في جميع أنحاء العالم. الميزانية مصممة ليس فقط للاستجابة لكل هذا عدم اليقين، بل أيضاً لتعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة تلك الصدمات الخارجية".وفي حين أن الحكومة الأسترالية انتهجت سياسات داعمة للصناعة والطاقة ، على غرار سياسات إدارة بايدن السابقة في ، أكد تشالمرز أنه لن تكون هناك إعلانات جديدة في هذه المجالات في الميزانية المقبلة.