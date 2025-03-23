واشنطن تكشف تفاصيل جديدة تخص الغارات على اليمن

وأوضح والتس بحسب شبكة "سي.بي.إس نيوز": "لقد ضربنا مقراتهم، وضربنا مراكز اتصالات، ومصانع أسلحة، بل وبعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق الماء".

ولم يحدد والتس هوية الخبير الذي قتل كما لم يقدم أي تفاصيل عن القادة الآخرين الذين لقوا حتفهم.ولم يصدر الجيش الأميركي حتى الآن سوى تفاصيل قليلة عن العمليات، التي أطلقت بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم على حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب الحرب في .وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد أكد أن استهداف قادة جماعة الحوثيين بشكل شخصي كان أحد أهداف الضربات الأميركية على .