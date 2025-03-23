واشنطن تكشف تفاصيل جديدة تخص الغارات على اليمن

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ليلة رمضانية
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات جوية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-520209-638783440611387607.jpg
واشنطن تكشف تفاصيل جديدة تخص الغارات على اليمن
دوليات
2025-03-23 | 12:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,288 شوهد
قال
مستشار
الأمن القومي
الأميركي
مايك
والتس، الأحد، إن الضربات العسكرية التي تشنها
الولايات المتحدة
على
اليمن
منذ أسبوع أودت حتى الآن بحياة قيادات كبيرة من الحوثيين.
وأوضح والتس بحسب شبكة "سي.بي.إس نيوز": "لقد ضربنا مقراتهم، وضربنا مراكز اتصالات، ومصانع أسلحة، بل وبعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق الماء".
ولم يحدد والتس هوية الخبير الذي قتل كما لم يقدم أي تفاصيل عن القادة الآخرين الذين لقوا حتفهم.
ولم يصدر الجيش الأميركي حتى الآن سوى تفاصيل قليلة عن العمليات، التي أطلقت بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم على حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب الحرب في
غزة
.
وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد أكد أن استهداف قادة جماعة الحوثيين بشكل شخصي كان أحد أهداف الضربات الأميركية على
اليمن
.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
تفاصيل جديدة تخص القصف الأمريكي في اليمن
11:59 | 2025-03-16
أول تعليق للحوثيين بعد الغارات الأمريكية على اليمن
16:37 | 2025-03-15
واشنطن.. تفاصيل مثيرة تخص حادث الطائرتين
16:52 | 2025-02-02
البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة تخص حادث الطائرتين
15:00 | 2025-01-30
اليمن
غارات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اول مرجعية دينية تعلن موعد عيد الفطر
منوعات
29.51%
04:33 | 2025-03-23
اول مرجعية دينية تعلن موعد عيد الفطر
04:33 | 2025-03-23
الأنواء الجوية تصدر تحديثا جديدا: هذا ما سيحصل في عيد الفطر
محليات
27.84%
05:12 | 2025-03-22
الأنواء الجوية تصدر تحديثا جديدا: هذا ما سيحصل في عيد الفطر
05:12 | 2025-03-22
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
محليات
23.91%
09:04 | 2025-03-23
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
09:04 | 2025-03-23
الموت يفجع حسين الجسمي
فن وثقافة
18.74%
03:56 | 2025-03-23
الموت يفجع حسين الجسمي
03:56 | 2025-03-23
المزيد
أحدث الحلقات
شباب امرأة
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
شباب امرأة
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
العراق في دقيقة
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
العراق في دقيقة
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
زار رمضان
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
زار رمضان
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
حكاية لونا
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
حكاية لونا
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
جولة رمضانية
مسجد الإمام علي (ع) في البصرة - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-23
جولة رمضانية
مسجد الإمام علي (ع) في البصرة - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-23
من الأخير
يزن مشعان الجبوري - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-22
من الأخير
يزن مشعان الجبوري - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-22
قطع وريد
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-22
قطع وريد
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-22
سوشيل رمضان
حلقة ٢٢ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-22
سوشيل رمضان
حلقة ٢٢ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-22
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
الأكثر مشاهدة
شباب امرأة
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
شباب امرأة
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
العراق في دقيقة
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
العراق في دقيقة
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
زار رمضان
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
زار رمضان
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
حكاية لونا
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
حكاية لونا
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
جولة رمضانية
مسجد الإمام علي (ع) في البصرة - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-23
جولة رمضانية
مسجد الإمام علي (ع) في البصرة - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-23
من الأخير
يزن مشعان الجبوري - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-22
من الأخير
يزن مشعان الجبوري - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-22
قطع وريد
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-22
قطع وريد
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-22
سوشيل رمضان
حلقة ٢٢ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-22
سوشيل رمضان
حلقة ٢٢ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-22
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
اخترنا لك
غارات جوية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
15:14 | 2025-03-23
تظاهرات حاشدة في مدن تركية احتجاجا على اعتقال أوغلو
13:50 | 2025-03-23
طهران تحذر من اتساع رقعة النزاع في المنطقة
13:33 | 2025-03-23
الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه دعم سوريا في المرحلة الراهنة
12:55 | 2025-03-23
الجيش اللبناني: إسرائيل رفعت وتيرة اعتداءاتها على البلاد
12:05 | 2025-03-23
وزير الدفاع الأوكراني يعلن بدء المحادثات الأوكرانية الأميركية في الرياض
12:05 | 2025-03-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.