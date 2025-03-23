الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه دعم سوريا في المرحلة الراهنة

وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي، في القاهرة: "يتعين على مساعدة السوريين لاستيفاء الاحتياجات الأساسية على أرض الواقع"، حسبما نقل موقع الأهرام.كما تناولت مباحثات كالاس مع وزير الخارجية المصري بدر تطورات الأوضاع في ، حيث أكد على دعم للشعب السوري وتحقيق تطلعاته.وشدد على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في .وأعرب عن دعم الثابت والكامل للشعب السوري، وتم التوافق على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها وتم الإعراب عن الرفض التام للتصعيد الذي جرى بمنطقة الساحل السوري.ودعت كالاس الأسبوع الماضي إلى المضي قدما في رفع العقوبات المفروضة على منذ عهد النظام البائد.