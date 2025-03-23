تظاهرات حاشدة في مدن تركية احتجاجا على اعتقال أوغلو

شهدت مدن تركية عدة، مساء اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إمام .

وقالت وسائل إعلام دولية، "تظاهرات حاشدة في إسطنبول وعدة مدن تركية احتجاجا على اعتقال إمام أوغلو".

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت، اليوم الأحد، عزل رئيس بلدية إسطنبول، إمام من منصبه.

وطلب الادعاء العام في تركيا، في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز.



وأثار اعتقال إمام هذا الأسبوع التوترات السياسية بشكل حاد وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.



وقال إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.



وأضاف في منشور على منصة إكس: "معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا، أقف بشموخ ولن أركع".