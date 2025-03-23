اغتيال قيادي في حماس بقصف إسرائيلي

وقالت القناة، إن "الاحتلال الإسرائيلي أغتال عضو لحماس برهوم، بقصف الجراحة داخل ، حيث كان يتلقى فيها العلاج بعد إصابته بجراح حرجة في العدوان الإسرائيلي قبل أسبوع".

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء الأحد، بمقتل أشخاص وإصابة آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت في الطبي بغزة.

من جهته، كشف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "مسلحا كبيرا" من حماس في منطقة .