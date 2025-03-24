ونقل موقع أخبار عن "مصدر رسمي" لم يسمه، أن "هذا المقترح لا أساس له من الصحة"، مشددا على أن "الموقف ثابت في دعمه للقضية الفلسطينية، مع رفضه القاطع لأي ترتيبات تمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تسهم في تصفية قضيته".كما نقل موقع مدار الساعة عمّن وصفه بالمصدر المطلع نفي تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" عن هذه المسألة.وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد كشف عن مقترح أردني يتضمن إبعاد 3 آلاف عنصر من حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام من ، بهدف إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.ونقل الموقع عن مصادر أميركية وفلسطينية مطلعة على المقترح قولها إن من سيتم إبعادهم بينهم قادة في العسكري، وأعضاء آخرون في الحركة، وتنص الخطة على نزع سلاح حماس وفصائل المقاومة الأخرى في ، وفقا لجدول زمني محدد، بحسب "ميدل ايست أي".