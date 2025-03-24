صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

بيان: انه

وذكرت الوزارة في"وصل مستشفيات قطاع 61 شهيدا و 134 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية".وتابعت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".وأوضحت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس 2025 بلغت 730 شهيدا و1,367 إصابة".