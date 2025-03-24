بعد التصعيد مع إسرائيل.. لبنان يجري اتصالات دبلوماسية لمنع استهداف بيروت

وأتى ذلك، بعد إطلاق صواريخ من وشنّ اسرائيل غارات دامية على جنوب البلاد ردا على ذلك.ففي تصعيد هو الأخطر منذ إبرام اتفاق وقف لإطلاق النار وضع حدا لمواجهة عنيفة بين اسرائيل و"حزب الله" في 27 تشرين الثاني، شنّ الجيش الاسرائيلي ضربات على ما قال إنها أهداف لـ"حزب الله" ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ من هذه المنطقة على شمال السبت. وأدّت الغارات إلى مقتل 8 أشخاص.وأفاد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته وكالة فرانس برس بأن "رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أجريا اتصالات مكثفة السبت مع رعاة اتفاق (وقف النار)، وفرنسا والأمم المتحدة لخفض التصعيد وبعد تهديدات اسرائيلية باستهداف على أثر إطلاق الصواريخ". وأضاف المصدر أن "رئيس الحكومة أكد على ضرورة ضبط الأمن ومنع تكرار إطلاق الصواريخ".وتوعّدت اسرائيل بردّ قاس على الهجمات الصاروخية. وقال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لا يمكننا السماح بإطلاق صواريخ من على بلدات الجليل".وأضاف: "وعدنا بلدات الجليل بالأمن وهذا ما سيحصل. مصير المطلة هو نفسه مصير بيروت".ونفى "حزب الله" ضلوعه في الهجمات الصاروخية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.وأفاد مصدر عسكري لبناني فرانس برس بأن "الصواريخ أطلقت من منطقة واقعة بمحاذاة شمال نهر الليطاني بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون" في محافظة النبطية.وأضاف أن الجيش اللبناني "أوقف سوريين يعملان حارسين في مزرعة مشرفة على موقع إطلاق الصواريخ كشاهدين، وقالا إنهما شاهدا سيارة ترجّل منها عدة أشخاص وضعوا المنصات ورموا الصواريخ ثم غادروا".ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، حدا للأعمال القتالية بين "حزب الله" واسرائيل. وهو نصّ على سحب الدولة العبرية قواتها من جنوب وانسحاب "حزب الله" الى شمال نهر الليطاني، أي على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات (يونيفيل) في المنطقة.ومع انقضاء المهلة الممدّدة لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط/فبراير، أبقت الدولة العبرية على قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية تخولها الاشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود.ولا تزال تشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرقه، تقول إنها تستهدف عناصر ومنشآت لـ"حزب الله"، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.