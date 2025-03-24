بعد التصعيد مع إسرائيل.. لبنان يجري اتصالات دبلوماسية لمنع استهداف بيروت

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
زار رمضان
من
11:45 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بريطانيا.. رجل يهاجم المارة بسكين ويصيب أربعة أشخاص
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-520267-638784186684648558.jpg
بعد التصعيد مع إسرائيل.. لبنان يجري اتصالات دبلوماسية لمنع استهداف بيروت
دوليات
2025-03-24 | 09:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
378 شوهد
أفاد مسؤول لبناني، اليوم الاثنين، بانه أجرى مسؤولون لبنانيون اتصالات مع
واشنطن
وباريس لاحتواء التصعيد عند حدود
لبنان
الجنوبية مع اسرائيل والحؤول دون استهداف
بيروت
.
وأتى ذلك، بعد إطلاق صواريخ من
لبنان
وشنّ اسرائيل غارات دامية على جنوب البلاد ردا على ذلك.
ففي تصعيد هو الأخطر منذ إبرام اتفاق وقف لإطلاق النار وضع حدا لمواجهة عنيفة بين اسرائيل و"حزب الله" في 27 تشرين الثاني، شنّ الجيش الاسرائيلي ضربات على ما قال إنها أهداف لـ"حزب الله" ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ من هذه المنطقة على شمال
إسرائيل
السبت. وأدّت الغارات إلى مقتل 8 أشخاص.
وأفاد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته وكالة فرانس برس بأن "رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أجريا اتصالات مكثفة السبت مع رعاة اتفاق (وقف النار)،
الولايات المتحدة
وفرنسا والأمم المتحدة لخفض التصعيد وبعد تهديدات اسرائيلية باستهداف
بيروت
على أثر إطلاق الصواريخ". وأضاف المصدر أن "رئيس الحكومة أكد على ضرورة ضبط الأمن ومنع تكرار إطلاق الصواريخ".
وتوعّدت اسرائيل
لبنان
بردّ قاس على الهجمات الصاروخية. وقال
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لا يمكننا السماح بإطلاق صواريخ من
لبنان
على بلدات الجليل".
وأضاف: "وعدنا بلدات الجليل بالأمن وهذا ما سيحصل. مصير المطلة هو نفسه مصير بيروت".
ونفى "حزب الله" ضلوعه في الهجمات الصاروخية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وأفاد مصدر عسكري لبناني فرانس برس بأن "الصواريخ أطلقت من منطقة واقعة بمحاذاة شمال نهر الليطاني بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون" في محافظة النبطية.
وأضاف أن الجيش اللبناني "أوقف سوريين يعملان حارسين في مزرعة مشرفة على موقع إطلاق الصواريخ كشاهدين، وقالا إنهما شاهدا سيارة ترجّل منها عدة أشخاص وضعوا المنصات ورموا الصواريخ ثم غادروا".
ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، حدا للأعمال القتالية بين "حزب الله" واسرائيل. وهو نصّ على سحب الدولة العبرية قواتها من جنوب
لبنان
وانسحاب "حزب الله" الى شمال نهر الليطاني، أي على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات
الأمم المتحدة
(يونيفيل) في المنطقة.
ومع انقضاء المهلة الممدّدة لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط/فبراير، أبقت الدولة العبرية على قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية تخولها الاشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود.
ولا تزال
إسرائيل
تشن غارات على مناطق عدة في جنوب
لبنان
وشرقه، تقول إنها تستهدف عناصر ومنشآت لـ"حزب الله"، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
ترامب يجري اتصالات لنقل سكان غزة الى الدول العربية
01:26 | 2025-01-26
السوداني يجري مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني
07:14 | 2025-01-13
أول تعليق من ترامب بعد الاتصال مع بوتين
15:11 | 2025-03-18
تقارير: "إسرائيل" قد تبلغ واشنطن ببقائها في لبنان بعد مهلة 60 يوما
06:51 | 2025-01-04
لبنان
اسرائيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اول مرجعية دينية تعلن موعد عيد الفطر
منوعات
35.1%
04:33 | 2025-03-23
اول مرجعية دينية تعلن موعد عيد الفطر
04:33 | 2025-03-23
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
محليات
30.91%
09:04 | 2025-03-23
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
09:04 | 2025-03-23
الموت يفجع حسين الجسمي
فن وثقافة
23.67%
03:56 | 2025-03-23
الموت يفجع حسين الجسمي
03:56 | 2025-03-23
تعرف على أسعار صرف الدولار في بغداد
اقتصاد
10.32%
10:08 | 2025-03-23
تعرف على أسعار صرف الدولار في بغداد
10:08 | 2025-03-23
المزيد
أحدث الحلقات
ناس برمضان
منطقة البنوك بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-23
ناس برمضان
منطقة البنوك بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-23
من الأخير
ريان الكلداني - حلقة ٢١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-23
من الأخير
ريان الكلداني - حلقة ٢١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-23
ليلة رمضانية
مهدية اللامي - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-23
ليلة رمضانية
مهدية اللامي - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-23
قطع وريد
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-23
قطع وريد
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-23
شباب امرأة
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
شباب امرأة
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-23
العراق في دقيقة
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
العراق في دقيقة
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
زار رمضان
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
زار رمضان
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
حكاية لونا
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
حكاية لونا
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
سوشيل رمضان
حلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-23
سوشيل رمضان
حلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-23
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
منطقة البنوك بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-23
ناس برمضان
منطقة البنوك بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-23
من الأخير
ريان الكلداني - حلقة ٢١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-23
من الأخير
ريان الكلداني - حلقة ٢١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-23
ليلة رمضانية
مهدية اللامي - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-23
ليلة رمضانية
مهدية اللامي - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-23
قطع وريد
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-23
قطع وريد
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-23
شباب امرأة
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
شباب امرأة
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-23
العراق في دقيقة
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
العراق في دقيقة
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
زار رمضان
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
زار رمضان
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
حكاية لونا
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
حكاية لونا
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
سوشيل رمضان
حلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-23
سوشيل رمضان
حلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-23
اخترنا لك
300 ألف إيراني يغادرون العراق
10:28 | 2025-03-24
تفاصيل جديدة عن "إدارة المغادرة الطوعية"
10:23 | 2025-03-24
تركيا.. حملة مداهمات واعتقالات جديدة تطال صحفيين
09:55 | 2025-03-24
طهران: منفتحون على مفاوضات نووية مع واشنطن
08:40 | 2025-03-24
حصيلة ضخمة.. توقيف 1133 شخصا خلال تظاهرات تركيا
08:25 | 2025-03-24
الصحة العالمية تطلق تحذيراً
08:22 | 2025-03-24
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.