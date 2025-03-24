تركيا.. حملة مداهمات واعتقالات جديدة تطال صحفيين

وقال اتحاد الصحفيين الأتراك، الإثنين، أن السلطات "اعتقلت 9 صحفيين قاموا بتغطية احتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، إمام ، خرجت ليلا في عدة مدن".يأتي ذلك في ظل توترات تشهدها البلاد على خلفية قرار محكمة تركية، الأحد، احتجاز إمام ، أهم منافس سياسي للرئيس ، على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد.وأثارت الخطوة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.