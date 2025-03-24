جدل بعد علاقة تايغر وودز بفانيسا ترامب

وكتب وودز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 6.4 مليون: "الحب يملأ الأجواء، والحياة أفضل بوجودكم بجانبي! نتطلع إلى رحلتنا معًا في هذه الحياة.. في هذا الوقت، نُقدّر الخصوصية لجميع المقربين منا".وتُعد هذه الخطوة مفاجأة، خاصة أن وودز يُعرف بحرصه الشديد على إبقاء تفاصيل حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء، ما أعاد للأذهان إعلانه في 2013 عن علاقته بلاعبة التزلج ليندسي فون، حينما كشف آنذاك أن هذا القرار جاء بهدف تقليل ملاحقة وسائل الإعلام له ولأطفاله.ويبدو أن ارتباط وودز بفانيسا جاء وسط تقاطعات حياتية بين عائلتيهما، إذ تدرس كاي، ابنة فانيسا الكبرى البالغة من العمر 17 عامًا، في جامعة بمنحة رياضية في الغولف، وهي نفس الجامعة التي يدرس فيها نجلا وودز، سام وتشارلي. وشاركت كاي وتشارلي مؤخرًا في بطولة ودية جمعت بينهما.علاقة فانيسا مع ابن الرئيس الأمريكيفانيسا ، التي تزوجت من الابن بين عامي 2005 و2018، أنجبت خمسة أطفال خلال زواجها السابق، أما وودز، فهو أب لطفلين من زوجته السابقة إيلين نورديجرين، التي انفصل عنها عام 2010 بعد فضيحة خيانته، والتي تصدرت عناوين الصحف آنذاك.علاقة وودز مع إيريكان هيرمانوكانت آخر علاقة رسمية معروفة لوودز مع إيريكا هيرمان، التي انفصل عنها في 2022 بعد علاقة دامت حوالي سبع سنوات، وانتهت بدعاوى قضائية قبل أن يتم إسقاطها لاحقًا.تجدر الإشارة إلى أن وودز كان قد أعلن هذا الشهر تعرضه لإصابة بتمزق في وتر أخيل، ما أدى إلى غيابه عن بطولة الماسترز.كما تربطه علاقة ودية قديمة مع الرئيس السابق ، الذي منحه وسام الحرية الرئاسي عام 2019، ولعب إلى جانبه الغولف في أكثر من مناسبة.