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الحكومة التركية: حزب المعارضة هو المسؤول عن الأضرار المالية والمادية
دوليات
2025-03-24 | 11:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
353 شوهد
السومرية
نيوز – دولي
اعلن الرئيس التركي
رجب طيب
أردوغان
عقب اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، إن حزب المعارضة الرئيس "حزب الشعب الجمهوري" هو المسؤول عن الأضرار المالية والمادية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال
أردوغان
إن "الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري تثبت مرة أخرى، أن فهم الحزب للديمقراطية لم يتجاوز مسرحية "التصويت العلني والفرز السري".
وصرح بأن "حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، يضغط على أعصاب الأتراك ويستفزهم".
وأفاد أنه "بدلا من الرد على اتهامات الفساد والسرقة واستغلال النفوذ وتلقي الرشوة، أمضوا خمسة أيام وهم يصدرون أكثر التصريحات انحدارا وافتقارا للمنطق القانوني في تاريخنا السياسي"، مشيرا إلى أن "مسؤولي حزب الشعب الجمهوري بمن فيهم رئيس الحزب نفسه، قدموا مثالا مؤسفا على حالة غياب الوعي وتحمل المسؤولية".
ودعا
أردوغان
"حزب الشعب الجمهوري إلى "الكف عن إزعاج المواطنين بإثارة الفتن والاستفزازات"، مردفا بالقول: "إن كنتم تمتلكون الشجاعة فقدموا حسابا عن الفساد والسرقات والرشاوى التي تلقيتموها".
وأكد الرئيس التركي أنهم "سيواصلون تنفيذ برنامجهم الاقتصادي بكل عزم وإصرار"، موضحا انه "في مثل هذه الأوقات، تبقى الأولوية القصوى لدينا هي الحفاظ على الاستقرار المالي، ولن نسمح إطلاقا بأن يمسّ ما حققناه من مكاسب، بفضل برنامجنا الاقتصادي الجديد الذي نطبقه منذ عامين".
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