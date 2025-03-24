صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الاثنين، في مستوطنات "إسرائيلية" عدة.

وقال الجيش الإسرائيلي، "صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة"، مضيفا " اعترضنا صاروخين أطلقا من قطاع غزة".

واشار الى "تفعيل صفارات الإنذار في غلاف ويجري التحقيق في التفاصيل".

بدورها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن "الجيش نجح في اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن".

الى ذلك، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في سديروت وزيكيم ومناطق أخرى بغلاف الشمالي".