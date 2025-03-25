انقطاع خدمة الإنترنت في عموم سوريا

وأضافت "نت بلوكس": "تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في ، مما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن".وقال ناشطون عبر منصة "أكس" إن سبب الانقطاع في الخدمة غير معروف حتى اللحظة.وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها انقطاعا لخدمة الإنترنت منذ مطلع العام.فقد سجل في كانون الثاني الماضي انقطاعا في العاصمة دمشق وريفها.وفي شباط، كذلك في مطلع آذار الجاري انقطعت خدمة في الجنوب لا سيما في السويداء ودرعا، وقالت وسائل إعلام إن الانقطاع سببه "عمليات تخريب".