بقوة 6.8 درجات.. زلزال عنيف يضرب سواحل نيوزيلندا

ونقلت "فرانس برس" عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها، إنّ الزلزال وقع في الساعة 14,43 (01,43 ت غ) على عمق 10 كيلومترات، وعلى بُعد حوالى 100 كيلومتر من الجزيرة الجنوبية.وأفادت مصادر بأن الزلزال شُعر به على نطاق واسع في الجزر الجنوبية والشمالية، كما تم رصده في شبكة الزلازل في .ولم يصدر أي تحذير من تسونامي حتى الآن.