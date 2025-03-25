احباط محاولة لتفجير وكالة تسلا

وذكرت الشرطة أن "العبوة اكتشفت يوم أمس الاثنين".وأكد خبراء المتفجرات أنها "متفجرات وقاموا بتفكيكها".وقالت الشرطة إنه "لم تقع إصابات، وأن التحقيق لا يزال مستمرا".وأعلن الفيدرالي الأمريكي (FBI) في وقت لاحق عن تشكيل فريق عمل للتعامل مع الحوادث التي تستهدف شركة تسلا.