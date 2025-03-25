زلزال في البيت الأبيض

وأعلن يوم الاثنين أن الأمريكي بيت هيجسيث كشف عن خطط حربية خلال محادثة جماعية مشفرة ضمت صحفيا عن طريق الخطأ، قبل ساعتين فقط من تنفيذ القوات الأمريكية هجمات على الحوثيين في اليمن.تفاصيل الخرق الأمنيوأوضح رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، جيفري جولدبرج، أنه أضيف عن غير قصد إلى تلك المحادثة من قبل مستشار الأمن القومي مايكل والتز.وشهدت المحادثة الكشف عن تفاصيل سرية حول الضربات العسكرية، بما في ذلك أهداف الضربات والأسلحة المستخدمة وتوقيتها.خطورة التسريبأكد جولدبرج أن تسريب هذه المعلومات الحساسة كان خطيرا للغاية، حيث كان يمكن استغلالها من قبل خصوم لتعريض القوات الأمريكية للخطر.وأثار التسريب موجة من الغضب بين المسؤولين العسكريين والسياسيين.ووصف السيناتور جاك ريد الحادثة بأنها "إحدى أسوأ حالات الفشل في الأمن العملياتي".وأكد السيناتور الجمهوري روجر ويكر أن تحقيقا شاملا سيُجرى لمعرفة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة.موقف إدارةنفى الرئيس الأمريكي علمه بالحادث قبل سؤاله عنه من قبل الصحفيين.كما صرح هيجسيث بأنه لم يرسل أية تفاصيل حربية عبر الرسائل النصية، فيما أقرّ بصحة المحادثة وأكد استمرار التحقيق في كيفية حدوث هذا الخلل الأمني.ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤولين في إدارة ، قولهم، إن الرئيس قد يحمّل مستشار الأمن القومي، مايك والتز مسؤولية تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر، كما قد يستهدف وزير دفاعه، بيت هيغسيث، أيضًا باعتباره قد يكون شارك تفاصيل حساسة مع مجموعة المراسلة.تداعيات التسريبأثار هذا التسريب السياسي توترات كبيرة بين الأطراف المختلفة، حيث واجهت إدارة انتقادات لاذعة حول كيفية التعامل مع المعلومات الحساسة.ومع استمرار التحقيقات، تتزايد المخاوف بشأن تدابير الأمن القومي لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مجددا.إدارة تكسر الحواجزورأت صحيفة "واشنطن بوست" أن الحادثة أثارت العديد من التساؤلات الجوهرية أبرزها:كيف يمكن لشخص غير مخول له بمشاهدة رسائل أمنية حساسة أن يُدرج في المحادثة دون أن يلاحظ أحد؟بما أن رسائل تطبيق "سيغنال" كان من المقرر أن تُحذف تلقائيا، فهل يُعد ذلك انتهاكا لقوانين السجلات الفيدرالية التي تُلزم بالحفاظ على مثل هذه المراسلات؟كيف يمكن للبيت الأبيض أن يُبرر هذا الخرق الأمني الواضح في ظل انتقادات المتكررة لهيلاري كلينتون بسبب استخدامها خادم بريد إلكترونيا خاصا؟ومع تصاعد الجدل حول هذه الأسئلة، يُتوقع أن تُصبح القضية محور اهتمام خلال الساعات والأيام والأسابيع المقبلة، وسط دعوات متزايدة لإجراء تحقيقات شاملة في هذا التسريب الأمني الخطير.وأضافت الصحيفة أنه يُمكن القول بالتأكيد إن شيئا كهذا كان متوقعا منذ زمن. فقد تلاعبت الإدارة الأمريكية بالعديد من مبادراتها البارزة، وارتكبت بالفعل العديد من الأخطاء الفادحة التي قد تُؤدي إلى عواقب وخيمة.تسريب بيانات حساسةقبل أيام قليلة فقط، كشفت صحيفة "ذا بوست" أن الإدارة الأمريكية نشرت عن طريق الخطأ أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات شخصية أخرى لأكثر من 400 شخص، كثير منهم لا يزالون على قيد الحياة، ضمن ملفاتها المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي.وتضمن الملف أكثر من 3500 حالة من أرقام الضمان الاجتماعي غير المحررة، ما يُعرّض هؤلاء الأفراد لمخاطر سرقة الهوية والتهديدات المحتملة.ضغط المواعيد ونتائجه الكارثيةووفقا للتقارير، جاءت هذه الإفصاحات نتيجة استعجال المسؤولين للوفاء بالموعد النهائي الذي فرضه الرئيس . وأحد أبرز الضحايا هو المحامي السابق لترامب، جوزيف ديجينوفا، الذي وصف التسريب بأنه "فظيع" و"غير دقيق" و"غير مهني".ومع تزايد هذه الأخطاء، تتصاعد التساؤلات حول مدى قدرة الإدارة الأمريكية على التعامل مع المعلومات الحساسة بكفاءة وأمان، ما يُثير مخاوف بشأن المستقبل إذا استمرت هذه الفوضى.