اعلان حالة الطوارئ في إسبانيا

وتشهد مناطق وسط وشمالي إسبانيا، فيضانات شديدة بعد أن فاضت ، ما أدى إلى إغلاق طرق عدة في العاصمة ، نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر "مانثاناريس"، فيما اضطر العديد من سكان الضواحي إلى مغادرة منازلهم.وفي مقاطعة كاتالونيا، شهدت المنطقة تساقطًا كثيفًا للثلوج، خلال نهاية الأسبوع، إلا أن الخبراء يحذرون من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى ذوبان الثلوج، ما قد يتسبب بفيضانات جديدة.